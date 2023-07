Tancredo Neves: ônibus seguem sem ir ao fim de linha após tiroteio

Final de linha foi transferido para o Arvoredo. Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Os ônibus que pararam de ir até o fim de linha do bairro de Tancredo Neves na terça-feira (18) continuam com o fluxo alterado na manhã desta quarta-feira (19). Agora, os veículos vão até a Rua da Paraíba - antes do fim de linha - e retornam, usando o conjunto do Arvoredo como terminal.

A alteração ocorreu após uma troca de tiros entre a polícia e suspeitos, que terminou com um deles invadindo uma casa e mantendo duas pessoas como reféns. O caso ocorreu na localidade do Buracão, que não está próxima do fim de linha, e gerou reclamações dos moradores.

"A confusão foi lá no Buracão e não aqui. O fim de linha não tem nada a ver com isso, mas toda vez que acontece algo, seja cá ou lá, eles param de vir aqui e todo mundo fica prejudicado. Ainda mais que aqui ninguém mexe com rodoviário, de dia ou de noite", reclama um morador, sem se identificar.