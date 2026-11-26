POLÍTICA

TCE divulga relatório sobre saneamento básico na Bahia e especialista diz que planejamento do governo é “pra inglês ver”

Auditoria revela exclusão de áreas rurais, quilombolas e indígenas dos planos de saneamento estaduais

Lucas Pereira

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 05:02

Marco Legal do Saneamento Básico prevê universalização do acesso até 2033 Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

A Organização das Nações Unidas (ONU), desde 2010, e o Congresso Nacional Brasileiro, em 2023, classificam o saneamento básico como direito fundamental das pessoas, mas não é bem o que se encontra na Bahia. Uma auditoria feita pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE/BA) apontou um cenário bem preocupante no que diz respeito ao fornecimento de água potável e tratamento de resíduos em vários municípios.



No levantamento, os auditores encontraram “fragilidades nos planos de saneamento, na compatibilidade entre as metas planejadas e os contratos de prestação dos serviços”, assim como a ineficácia das entidades destinadas a fazer essa fiscalização e regulação. Entre os principais problemas encontrados está a exclusão de áreas rurais, quilombolas e indígenas dos pontos do planejamento sanitário.

Segundo o engenheiro sanitarista e mestre em Meio Ambiente Jônatas Sodré, essa decisão de apenas considerar as cidades e sedes municipais no projeto impacta totalmente qualquer planejamento a ser feito, visto que, considerando essas áreas, não há como fazer serviços.

“Quando você faz um plano regional, como o governo do Estado da Bahia fez, sem abranger de forma adequada as zonas rurais, como o próprio TCE fala, então, ele, basicamente, fez um plano só para dizer que tem, para ficar só na conformidade do papel”, avalia o especialista, complementando que essa lógica “é só pra inglês ver”.

No relatório, desenvolvido no âmbito da Ação 7 do Plano Anual de Trabalho de 2026 da Rede Integrar de Políticas Públicas Descentralizadas, classificaram-se 128 municípios em situação crítica, considerando critérios como: planejamento, regulação, ocorrência de doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado e porte populacional.

“Nosso objetivo é que os resultados deste trabalho contribuam para acelerar a expansão dos serviços e reduzir desigualdades, especialmente nas localidades e comunidades que ainda enfrentam maiores dificuldades de acesso”, explica o gerente da auditoria, Heinz Ruther, sobre o levantamento feito pelo TCE.

Plano baiano de saneamento

O Plano Estadual de Saneamento Básico da Bahia (PESB/BA) é dividido em 20 regiões geográficas, incluindo a Região Metropolitana de Salvador (RMS). Divulgado inicialmente em 2021, o documento aponta um calendário de investimentos entre 2024 e 2044 orçado em quase R$ 65 bilhões, em obras e outros serviços nesta temática.

Entretanto, há de se chamar atenção para o Marco Legal do Saneamento Básico, que tem como meta garantir que até 31 de dezembro de 2033 cerca de 99% da população recebam a água potável e 90% tenham acesso a coleta e tratamento de esgoto. De acordo com o engenheiro Jônatas Sodré, dada a atual situação na Bahia, alcançar isso “é um desafio muito grande. É necessário muito investimento para pouco tempo”. Para a RMS, o plano estadual prevê a universalização do esgotamento sanitário apenas em 2051, sem demonstrar o alcance da cobertura mínima de 90% até 2033.

Um dos principais destaques no documento é que nenhum dos Planos Regionais de Saneamento Básico (PRSBs) analisados abrange integralmente o território dos municípios. Assim, as metas e os indicadores de atendimento não consideram toda a população, o que compromete a avaliação dos resultados e o planejamento das ações necessárias à universalização.

A auditoria também identificou que 19 das 20 unidades de planejamento regional da Bahia (95%) não possuem diagnóstico do déficit de atendimento em áreas rurais dispersas, comunidades quilombolas e povos indígenas. A deficiência dificulta a identificação das necessidades dessas populações e a definição de investimentos para ampliar o acesso aos serviços.

Mais do que ignorar as zonas rurais, há outras “fragilidades” do sistema, que englobam a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS) e unidades municipais. Um exemplo apontado pelo TCE foi que nove cidades estão com contratos de concessão para gestão do saneamento vencidos; são elas: Barra da Estiva, Cachoeira, Canavieiras, Encruzilhada, Itarantim, Mundo Novo, Sapeaçu, Uruçuca e Wagner.

Falta regulação

Outro ponto elucidado na auditoria do Tribunal de Contas e endossado por Sodré é a falta de ação da Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia (Agersa), criada em 2012 e com a missão de regular e fiscalizar os serviços públicos de saneamento básico, especialmente da Embasa. “Dos 105 municípios analisados, sete não possuem entidade reguladora infranacional efetivamente definida: Santa Rita de Cássia, Jaborandi, Itapetinga, Itororó, Carinhanha, Santa Maria da Vitória e Sento Sé”.

O relatório aponta que em três desses municípios, a Agersa foi indicada como responsável pela regulação, porém, “não foram apresentados os instrumentos formais de delegação das competências, e os municípios não constavam da relação de entes regulados pela agência”.

“Um outro ponto importante que nós, da área, vínhamos criticando há algum tempo é a postura da Agersa. Ela existe e quase não regula a Embasa. Então, fica uma empresa que seria para regular, para botar ordem na casa e ela não bota. É totalmente permissiva”, aponta o engenheiro.

O TCE sugere aos três entes citados que ajam conforme seu campo de atuação. Para a Agersa, recomenda que “adote providências para assegurar a regulação e a fiscalização dos serviços nos municípios sem entidade reguladora definida, além de acompanhar o cumprimento das metas de universalização e a regularidade dos instrumentos de delegação”.

A Embasa, sugere que regularize os contratos de concessão nos municípios e inclua nos novos termos “as metas progressivas de universalização”. Para a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, o TCE recomenda que “na revisão dos planos regionais sejam contemplados todos os territórios municipais, com metas específicas para áreas urbanas e rurais, além de diagnósticos das comunidades tradicionais e localidades ainda não atendidas”.

Além disso, a SIHS deve estabelecer metas progressivas desagregadas por município e por área de atendimento e oferecer apoio técnico e capacitação aos municípios para o preenchimento do sistema, monitorando a regularidade e a qualidade das informações.

Já à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, que “na revisão dos planos regionais sejam contemplados todos os territórios municipais, com metas específicas para áreas urbanas e rurais, além de diagnósticos das comunidades tradicionais e localidades ainda não atendidas”. Além disso, a SIHS deve “estabelecer metas progressivas desagregadas por município e por área de atendimento” e oferecer apoio técnico e capacitação aos municípios para o preenchimento do sistema, monitorando a regularidade e a qualidade das informações”.

Este último se deve à falta de dados sobre saneamento básico em 117 municípios baianos, que não lançaram informações no Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (Sinisa) e ficaram sem certificado. Esses dados são uma das condições para o acesso a recursos federais destinados ao setor.

O CORREIO solicitou posicionamento da Embasa e da SIHS, mas até a publicação desta reportagem, não teve retorno.

Por fim, Sodré explica que o ideal é que o planejamento sanitário fosse municipalizado, mas que, em um universo de 417 cidades, é algo bastante complexo. Ele avalia que, mesmo com um projeto regionalizado, é possível resolver o problema do saneamento básico no estado, mas é preciso “querer”.