Te Deum dá início às comemorações pela Independência do Brasil na Bahia

Dom Sergio presidiu o Te Deum. Crédito: Sara Gomes

O Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha, presidiu o Te Deum na Catedral Basílica do Santíssimo Salvador, na manhã de hoje (1º) como parte das comemorações pelos 200 anos da Independência do Brasil na Bahia, o. “Nós aqui nos reunimos para entoar o belíssimo hino de louvor, conhecido como Te Deum, que também dá nome a essa celebração. Com as palavras ‘Te Deum laudamos’ – ‘Nós a Deus louvamos’ -, começa esse hino que é cantado na Igreja desde a antiguidade“, disse Dom Sergio.

A Celebração Solene foi concelebrada pelo Arcebispo da Arquidiocese de Feira de Santana, Dom Zanoni Demettino Castro, pelos cônegos Lázaro Muniz e José Abel Carvalho, e pelos capelães Militares, padre Daniel Francisco de Sousa e padre João Ricardo de Oliveira Ventura. Na assembleia, estiveram presentes representantes de diversas instituições da sociedade, dos governos estadual e municipal, além de militares das forças armadas (Aeronáutica, Exército e Marinha) e também das Forças Auxiliares (Polícia Militar).

Desde que tomou posse como Arcebispo da Sé Primacial da Igreja no Brasil, Dom Sergio tem reforçado a importância de uma valorização maior da história local.

“É motivo de orgulho para todos nós a participação decisiva da Bahia na luta pela emancipação política do país. Nós necessitamos conhecer e valorizar sempre mais, como tenho recordado em outras ocasiões, a história tão rica, tão bela de Salvador e da Bahia, para que o 2 de julho possa ter o devido lugar assegurado na história do país, devido a importância para além do nosso querido estado da Bahia”, afirmou.

“A Celebração do Te Deum nos faz recordar com profunda gratidão a independência conquistada pela atuação de índios e mestiços, de mulheres negras, como Maria Felipa em Itaparica; de Maria Quitéria e de brasileiros engajados nas batalhas; e também da resistência corajosa de defensores da liberdade, como a Sóror Joana Angélica, assassinada no Convento da Lapa. A independência conquistada pela participação de inúmeras pessoas anônimas a quem prestamos a mais merecida homenagem”, completou Dom Sergio.

Em seguida, o coral da Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim, conduzido pelo maestro Rufino, entoou o Te Deum, que é um Hino da Liturgia das Horas rezado aos domingos e dias solenes. Este hino foi composto por Santo Ambrósio e Santo Agostinho, no ano de 387, em Milão, por ocasião do batismo de Santo Agostinho. Logo na primeira estrofe é proclamado: A Ti, Deus, louvamos, a Ti, Deus, cantamos. A ti, Eterno Pai, adora toda a terra. Na Bahia, esta tradição teve início em vista da grande graça recebida pela consolidação da Independência.