Sesi pede desculpas e mantém show de Juliana Ribeiro para este sábado (9)

Juliana Ribeiro recebe retratação do Sesi. Crédito: Redes sociais / Google Maps

O show da cantora Juliana Ribeiro está mantido para este sábado (9), no Teatro Sesi, no Rio Vermelho. Houve uma confusão por conta de uma duplicação na agenda do teatro, que chegou a suspender a apresentação. O Teatro informou que o evento será antecipado para 20h e vai acontecer dentro do teatro, e não mais no espaço da Varanda.



Depois de vários comentários de fãs e admiradores, o Teatro Sesi se retratou e publicou uma nota de esclarecimento explicando a situação para todos.

"Assumimos integralmente a responsabilidade por esse erro no agendamento e, em nome do Teatro Sesi, queremos expressar nosso mais profundo pedido de desculpas à talentosa artista e a todos os envolvidos pelo transtorno causado por essa situação", diz a nota divulgada pelo teatro.

Show Juliana Ribeiro. Crédito: Divulgação

Para minimizar o impacto, o Teatro Sesi alterou o local e manteve o dia previsto para o evento, além de fornecer o suporte técnico com a equipe de som e iluminação da própria empresa.

"Reiteramos nossas desculpas por qualquer inconveniência causada por esse incidente. Estamos à disposição para discutir dúvidas ou preocupação que surjam e reafirmamos nosso compromisso de continuar servindo a todos".

Juliana aceitou as desculpas. "Nossa parceria de 15 anos não pode ser manchada por um erro tão primário", escreveu.

Há alguns dias, Juliana comentou em um vídeo no Instagram que um produtor da Varanda Sesi revelou que o show dela tinha sido marcado no mesmo dia de outra banda, causando transtorno. "A gente teve a reunião em junho, e em julho a gente afirmou com eles todas as datas da temporada", disse a cantora.