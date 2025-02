BEIJOU PACIENTE

Técnico de radiologia denunciado por importunação sexual é solto pela Justiça

Homem passou por audiência de custódia na segunda-feira (17)

Foi solto pela Justiça o técnico de radiologia de 63 anos preso em flagrante na segunda-feira (17) por importunação sexual contra uma paciente na Unidade de Pronto Atendimento (URA) Monte Cristo, em Itabuna, no sul da Bahia. Weldon Santos Cerqueira passou por audiência de custódia na tarde do mesmo dia em que foi detido. A informação foi confirmada pela Polícia Civil. >

A vítima diz que foi até a unidade de saúde com dores abdominais e o médico do local solicitou um ultrassom. Ao entrar na sala para realizar os exames de imagem, o técnico pediu para ela tirar a roupa e colocar uma vestimenta descartável - como de praxe. No entanto, a mulher afirma que abaixou o short até o joelho, então o homem puxou o resto da roupa para baixo e beijou as partes íntimas dela.

