Técnico de refrigeração morre ao cair de prédio em Itabuna

Um homem morreu após cair do 11º andar de um prédio, em Itabuna, no sul da Bahia. Segundo informações da TV Santa Cruz, ele consertava um aparelho de ar-condicionado quando aconteceu o acidente.



O caso aconteceu na tarde de sábado (29), na Rua Major Dórea, no bairro Castália. A vítima foi identificada como Carlos Henrique dos Santos, 48 anos.



Segundo a TVa Santa Cruz, ele trabalha como técnico de refrigeração, mas não usava os equipamentos de segurança. O Samu foi acionado para atender o homem, mas ao chegar ao local, ele já estava morto.