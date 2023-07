Técnico de TV a cabo é agredido e tem moto roubada em Stella Maris

Um funcionário de uma empresa de TV por assinatura foi agredido e roubado, na tarde desta quarta-feira (12), no bairro de Stella Maris, em Salvador. O crime aconteceur por volta das 13h30, na rua Herbert José De Souza.



O crime foi flagrado por câmeras de segurança do Condomímio Village Petromar. Nas imagens é possível ver que o homem está na portaria de um condomínio quando dois homens se aproximam à pé e anunciam o assalto.



Um deles toma o capacete e a chave da moto, enquanto o segundo suspeito fica com a mão na cintura, simulando estar armado.