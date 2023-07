Tecnologia, inclusão e sustentabilidade são destaques na mostra

Espaço DOC, de Eliane e Laís Kruschewsky. Crédito: Marina Silva/CORREIO

Pouco se fala sobre como as habitações impactam diretamente o bem-estar das pessoas. Talvez, por isso, a CASACOR Bahia 2023 contemple, em sua 27ª edição, um tema que discute a morada como extensão do corpo e da pele. No casarão da família Ribeiro Lima, construído há mais de 40 anos no Caminho das Árvores, a mostra reúne projetos de renomados arquitetos, designers de interiores e paisagistas, com a apresentação de espaços tecnológicos, criados sob diretrizes de sustentabilidade e repletos de experiências sensoriais, desde banheiros pensados para o fácil acesso de pessoas que estão no espectro autista a boate construída em uma piscina.

"Um espaço onde você não apenas se refugia, mas um local que, se você cuida dele, ele cuida de você, como a nossa casa. Vivemos em um tempo pós-pandemia que é libertador, mas também é um período de muita intolerância. Por isso, a casa se tornou um espaço de muitos cuidados", afirmou o empresário e diretor da CASACOR, Carlos Amorim.

Com o tema Corpo e Morada, o conceito desta edição do evento foi baseado em princípios relacionados à inclusão, questão ambiental e ao aconchego familiar. A Cozinha Ágape, de Tatiana Campos Melo, transformou o espaço onde ficava a antiga garagem da mansão em um local de acolhimento e resgate de lembranças. "A ideia do espaço era remeter ao ambiente toda a memória afetiva que uma cozinha pode trazer. Aquele cheiro de comida de vó ou aquele bolo quente que comíamos na casa das nossas mães", explicou Tatiana Campos Melo.

Ainda na linha do aconchego, o arquiteto Wesley Lemos, participante da mostra há quase duas décadas, priorizou o sono no "Cabaña", construído com peças reutilizadas da demolição do próprio casarão e inspirada na vegetação do sul da Bahia, ressaltando a "alma latina afro-indígena do nordeste brasileiro", como classificou o profissional. "Com a pandemia, a correria do mundo contemporâneo e o acesso ilimitado à informação, o que mais precisamos é de tempo e de uma reconexão com nossos corpos, e o sono é importantíssimo nesse processo", disse Wesley Lemos.

A mostra, que é o maior evento de arquitetura. design e paisagismo do Nordeste, conta com 38 ambientes, projetados por 50 profissionais, incluindo escritórios. A lista conta com novos talentos e figuras consagradas no mercado, como David Bastos e Eliane Kruschewsky. A exposição começou na última quinta-feira (27) e vai até 23 de setembro, apresentando tendências do segmento ao público. Nesta edição, Carlos Amorim estima um recorde de mais de 24 mil visitantes.

Em relação aos preços de possíveis projetos, os visitantes interessados em algum trabalho da mostra devem conversar com os profissionais responsáveis. Segundo o arquiteto Walter Schimmelpfeng, da Sala de Banho, cada condição familiar e interesse específico é avaliado. "Buscamos as mil possibilidades que existem, para que consigamos atrelar essa questão do custo", explicou.

O melhor da CASACOR Bahia 2023

Boate Saravá - Aproveitando a profundidade de 1m70 da antiga piscina do casarão, a arquiteta Sabine Rosas ousou ao construir um espaço que remete a um "Sunset em Trancosco", como pontuou o curador Carlos Amorim, e uma mesa de DJ feita em uma banheira. De quinta a domingo, o ambiente vai funcionar com serviço do bar.

Casa Breton - A arquiteta e jornalista Bruna Oliveira pensou uma casa inteligente, que traz área com película responsável por promover privacidade e proteção aos móveis, automação de som e ar-condicionado, além de um telão que transforma o espaço de integração em uma sala de cinema.

Cabaña - Assinada por Wesley Lemos, traz uma preocupação com o bem-estar físico e mental: não negligenciar uma boa noite de sono. Além de utilizar uma iluminação suave, o arquiteto escolheu plantas como eucalipto, que ajudam no relaxamento. Vale ressaltar que cerca de 72% dos brasileiros têm problemas com o sono, de acordo com estudos da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Cabaña, de Wesley Lemos. Crédito: Marina Silva/CORREIO

Sala de Banho - O arquiteto Walter Schimmelpfeng chama atenção para a conexão estabelecida entre bem-estar e natureza. Ele montou um espaço com quatro chuveiros, que remetem a um banho de cachoeira, e uma banheira elegante, fazendo alusão a um mergulho no rio. “O conceito é trazer um banho que revigora e lava a alma”, disse Walter.

Sala de Banho, de Walter Schimmelpfeng. Crédito: Marina Silva/CORREIO

Caraíbas - Isabela e Luciana Dourado empregam vários mecanismos de inclusão no ambiente. As arquitetas de Irecê utilizaram um mapa em braile e iluminação dos rodapés, para facilitar o acesso de pessoas com baixa visão e deficientes visuais, além de apresentar portas mais largas e espaços pensados para cadeirantes.

Cozinha Ágape - Assinada por Tatiana Campos Melo, é um dos ambientes mais aconchegantes da Casacor 2023. A arquiteta criou um espaço de integração, pensado para reunir amigos e familiares. Nele, a pessoa cultiva as próprias hortaliças, prepara a comida e realiza as refeições.

Cozinha Ágape, de Tatiana Campos Melo. Crédito: Marina Silva/CORREIO

Living Baú + - O espaço idealizado pelo arquiteto David Bastos, um dos nomes mais expressivos do segmento no país, é marcado pelo conforto e elegância. Com a predominância da cor branca e a utilização de texturas, o ambiente de David, que atuou na reforma do casarão em 1994, é um dos mais aconchegantes da edição.

Living Baú +, do arquiteto David Bastos. Crédito: Marina SIlva/CORREIO

Espaço DOC - Mãe e filha, Eliane e Laís Kruschewsky trazem elegância no ambiente com grandes vãos, formas orgânicas, madeira, tons terrosos e exposição de vinhos. Único restaurante da Casacor Bahia, o espaço também conta com luminárias de crochê, para destacar a linha artesanal do projeto.

Espaço DOC, de Eliane e Laís Kruschewsky. Crédito: Marina Silva/CORREIO

Casa Aristeu- Natália Coelho faz uma homenagem ao designer baiano Aristeu Pires, conhecido como mago das cadeiras. O espaço resgata a história do homenageado, natural de Campo Formoso, no sertão da Bahia. A arquiteta apresenta um varal de sisal, resgatando uma memória da infância do designer, neto de fazendeiro do mercado sisaleiro.

Casa Aristeu, de Natália Coelho. Crédito: Marina Silva/CORREIO

Charutaria Smoke Get Your in Eyes - O ambiente intimista e acolhedor, pensado com sofisticação para os apreciadores de charutos, é assinado pelo arquiteto Márcio Davi, com a parceria da JAMM Cigar e da empresa de móveis Breton. O espaço conta com diversas obras de arte cedidas pela Alban Galeria. Márcio Davi também assina uma sala de jantar na mostra.

Smoke Get Your in Eyes, de Márcio Davi. Crédito: Divulgação

Espaço Urutau - O estreante Danilo Cajaiba apresenta uma técnica de construção modular e sustentável de pré-fabricação e montagem das peças no próprio ambiente. “O conceito do projeto surgiu como se um pássaro tivesse pousado na paisagem natural”, disse o arquiteto de Feira de Santana, apontando a explicação para escolha do nome do ambiente.

Urutau, de Danilo Cajaiba. Crédito: Divulgação/Danilo Cajaiba

Carro eletrônico - O automóvel da Audi, que pela primeira vez é patrocinadora nacional da Casacor, custa R$ 1 milhão. Em um tom de azul, o automóvel de luxo foi colocado na entrada do casarão e é um dos principais destaques da mostra.

Casarão da família Ribeiro Lima

Quando o pecuarista Walter Ribeiro Lima comprou o imóvel na Alameda dos Sombreiros, em 1983, talvez não imaginasse que o local seria palco de um dos maiores eventos de arquitetura, design e paisagismo da América Latina. Na época, as obras do casarão ainda não haviam sido concluídas, mas já davam forma ao lugar, que hoje abriga os 38 ambientes da mostra.

Neto de Walter e diretor da Baú +, Phillip Lyma viu no espaço um potencial para sediar a CASACOR Bahia e, junto com um dos irmãos, sugeriu a ideia a Carlos Amorim. Desde a aquisição da família Ribeiro Lima até a mudança de residência dos avós, em 2013, o casarão foi local de muitos eventos sociais, planejados pela matriarca, Wilma Ribeiro Lima, esposa de Walter, "As memórias da casa são muito fortes", disse Phillip Lyma, ressaltando a relação do evento com as celebrações realizadas no espaço.

Walter morreu em 2021, e Wilma em 2014. O casal deixou cinco filhos: Eduardo Walter, Carlos Henrique, Paulo Roberto, Augusto César e Mário Sérgio Ribeiro Lima.

Antes de ser sediada no Caminho das Árvores, a CASACOR já passou por diversos bairros de Salvador, como Rio Vermelho, Vitória, Barra, Graça, Pituba, Santo Antônio Além do Carmo e Campo Grande, além de ter sido realizada nas cidades de Feira de Santana e Ilhéus, em 2011 e 2012, respectivamente.