TEDx Praia do Forte reunirá Daniel Cady e outros grandes nomes em evento

Foco será sustentabilidade e empoderamento

Publicado em 2 de abril de 2024 às 16:57

Daniel, Daliene, Enrico e Luciana

Personalidades e convidados renomados se reunirão no TEDx Praia do Forte para um evento sobre sustentabilidade e empoderamento no dia 27 de abril, às 16h. O mote do encontro será "seu propósito é um presente para o mundo".

O evento ocupará o espaço Baleia Jubarte e terá como anfitrião o organizador e treinador internacional de palestrantes, Ricardo Koanuka, após mais de uma década dedicada a projetos na Suécia.

Nesta edição especial do TEDx, os participantes serão convidados a mergulhar em ideias transformadoras compartilhadas por palestrantes de destaque. Entre eles, está Daniel Cady, nutricionista que defende que a nutrição vai além de dietas restritivas, focando em uma abordagem gentil que considera não apenas o corpo físico, mas também aspectos emocionais e sociais.

Já Deliene Mota é uma chef conceituada que após uma jornada de superação e aprendizado, conseguiu concretizar seu sonho ao abrir o restaurante Encantos da Maré.

Luciana Veríssimo, bióloga apaixonada pelo meio ambiente, soma 18 anos no renomado Projeto Tamar e é líder do Aruá Observação de Aves e Natureza é também uma das palestrantes. Sua experiência se estende por áreas cruciais da conservação marinha, especialmente na proteção das tartarugas marinhas no Brasil.

Outro convidado é Enrico Marcovaldi, cofundador do Baleia Jubarte. Sua história inspiradora e seu comprometimento com a excelência fazem dela uma palestrante imperdível no TEDx Praia do Forte.

Entre os confirmados, ainda estão Ró de Nuca, mentora do Calendário Cultural de Eventos da Praia do Forte; Vinício da Fonseca, empresário; Nélio Chagas, voluntário social; Rafa Goidanich, advogado ambientalista e diretor do Santo Antônio Sustentável; André Fraga, engenheiro ambiental; e Mariane Ventura, médica e especialista em cannabis medicinal.

O evento TEDx é uma extensão das renomadas conferências TED (Tecnologia, Entretenimento e Design), desenvolvido pela fundação americana Sapling em 2009 para ampliar o acesso a ideias inovadoras. Sem fins lucrativos, o TEDx já compartilhou mais de 20 mil ideias em cerca de 3.600 eventos pelo mundo, promovendo a disseminação de conhecimento e o debate de temas relevantes para a sociedade.

Programação

16h às 17h - TEDx Lovers Network

17h às 17h30 - Início do evento

18h às 20h15 - Palestras

20h15 às 20h40 - Break

21h às 23h - Palestras

23h às 00h - Network After Party

TEDx Praia do Forte

Data: 27 de abril (sábado)

Horário: 16h

Local: Espaço Baleia Jubarte (Av. do Farol, 2907 - Açu da Torre, Mata de São João)

Ingressos: R$ 250