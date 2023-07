'Tem potencial para ser o mais importante equipamento cultural da cidade', avalia Pedro Tourinho

Crédito: Divulgação

Após a prefeitura anunciar a parceria para requalificação e dinamização da sede do Ilê Aiyê, com oferta de cursos profissionalizantes, aulas para a educação infantil e atividades culturais e sociais para a comunidade, o secretário municipal de Cultura e Turismo (Secult), Pedro Tourinho, avaliou que o local tem potencial para ser “o maior equipamento cultural de Salvador”.

O titular da Secult soteropolitana chamou a atenção que o Ilê Aiyê está situado num dos locais mais populosos e estratégicos da cidade e que poderá atender as demandas das comunidades da região. “Atinge uma população enorme. É um prédio que tem estrutura para atender isso. O estúdio, por exemplo, a gente pode costurar parcerias para que possa produzir coisas de artistas da própria comunidade. Também podemos fazer conexões com o estúdio da Cidade da Música. Precisamos também inserir esse equipamento para fazer parte de um roteiro com possibilidades para empresários fazerem eventos na cidade, como uma espécie de Centro de Convenções voltado para a cultura afro”, afirmou.

Tourinho também lembrou que, concomitante, estão sendo formatados os pontos que vão compor outro projeto importante para o afroturismo em Salvador, o Rolê Afro. Para o secretário de Cultura o local “tem todas as crendenciais” para ser um dos polos do projeto na cidade. “Esse equipamento tem um potencial muito grande para fazer parte do Rolê Afro. É fundamental para Salvador que a gente crie um novo vetor de desenvolvimento econômico e turístico focado na Liberdade, na Ladeira do Curuzu”, projetou.

O prédio da sede do Ilê Aiyê tem oito andares e conta com laboratórios de informática, salas de aula, salas de pintura, cozinha industrial, entre outros espaços. Mas as atividades estão interrompidas desde a pandemia. A ideia é que a Semdec implante cursos profissionalizantes para a comunidade do Curuzu, nas áreas de culinária, cozinha industrial, corte e costura, informática, entre outras. Ao mesmo tempo, a Secult pode instalar ali um centro de convenções, para que a Senzala do Barro Preto integre o circuito do Rolê Afro, roteiro de afroturismo que está sendo desenvolvido em Salvador, além de colocar o espaço na rota do turismo de negócios, recebendo eventos corporativos.

Crédito: Divulgação

Entre as obras previstas para a revitalização da sede está a climatização total do complexo, projeto que será elaborado pela gestão municipal e apresentado para aprovação do Ilê Aiyê. “O prédio do Ilê foi inaugurado em 2003, já são quase 20 anos. Então, a ideia é climatizar especialmente a arena e essas salas de serviços à comunidade. Para que a escola possa funcionar, para que os cursos profissionalizantes possam ocorrer, para que possamos ter aqui ensaios, shows, apresentações artísticas e teatrais. O pontapé para tudo isso é fazer uma grande requalificação da estrutura”, explicou o prefeito Bruno Reis.