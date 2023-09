Temperaturas devem permanecer na média histórica em Salvador

As temperaturas a serem registradas nos próximos dias em Salvador deverão permanecer na média histórica para o mês de setembro, que varia entre 28°C a 30°C. A informação é do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec). O anúncio foi feito pelo órgão, nesta segunda-feira (18), motivado pelo alerta divulgado pela MetSul Meteorologia informando que o Brasil terá, nos próximos dias, onda de calor com máximas entre 40ºC a 45ºC, superando as médias históricas.

É o que deve acontecer na Bahia, além do Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Rondônia, Amazonas, Pará, Tocantins, Piauí e Maranhão. "Trata-se de uma situação de elevado perigo pela severidade do calor esperado e que demandará atenção das autoridades", diz o MetSul.

A cidade de São Paulo é um dos locais em que a temperatura pode bater recordes de calor. De acordo com a MetSul, a temperatura ficará perto ou acima de 40ºC no interior. Marcas perto ou acima dos 40ºC devem ser registradas em muitas cidades do Norte, de Goiás, do Sudeste do Brasil e de alguns estados do Nordeste, como no Oeste da Bahia, no Maranhão e no Piauí.