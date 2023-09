Tempo fechado não afasta público do desfile de Sete de Setembro em Salvador

Nem a chuva que cai na manhã desta quinta-feira (7) em Salvador atrapalhou os planos de quem veio acompanhar o desfile cívico-militar do 7 de Setembro, no Campo Grande. Antes das 8 horas, dezenas de pessoas já aguardavam o início do evento.



O hasteamento das bandeiras do Brasil, do Estado da Bahia e da prefeitura aconteceu às 8h45, enquanto o desfile começou às 9h com a participação de diversas instituições como o Exército Brasileiro, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.