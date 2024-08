PREVISÃO DO TEMPO

Tempo virou: saiba até que dia a chuva permanece em Salvador

As precipitações têm sido acentuadas por conta da chegada de ventos úmidos do Atlântico, que se sobrepõem à massa quente e seca que continua na Bahia ao longo da semana. Nos primeiros dias, as temperaturas ficaram entre 21° e 27°, com 40% de possibilidade de chuva entre segunda e terça.