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Temporada de cruzeiros começa na Bahia com previsão de 179 mil turistas

Primeiro navio chega a Salvador nesta quarta-feira (7); 48 embarcações passarão pelos portos de Salvador e Ilhéus até abril de 2027

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 05:00

Temporada de cruzeiros começa na Bahia
Temporada de cruzeiros começa na Bahia Crédito: Scott Mackey via Ships Monthly

Mais de 179 mil turistas são esperados na Bahia durante a temporada de cruzeiros marítimos 2026/2027, que começa nesta quarta-feira (7). Ao todo, 48 embarcações devem passar pelos portos de Salvador e Ilhéus até 9 de abril de 2027. A temporada será aberta com a chegada do World Odyssey ao Porto de Salvador, prevista para às 8h, com cerca de 600 passageiros.

Temporada de cruzeiros na Bahia

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Temporada de cruzeiros segue até abril por Bruno concha/ secom

A operação de recepção dos turistas envolve a Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), o governo do estado, as prefeituras e a Contermas, responsável pelo terminal marítimo. O Porto de Salvador conta com equipamentos para controle de passageiros e bagagens, detectores de metais, aparelhos de raio X e sistemas de segurança e controle de acesso. Também haverá reforço na segurança nas áreas portuárias e urbanas e ações de receptivo.

Além do movimento nos portos, a chegada dos navios deve beneficiar setores como comércio, bares e restaurantes, transporte, hotelaria e serviços. Na temporada 2025/2026, o setor movimentou R$ 4,76 bilhões na economia brasileira, sendo R$ 2 bilhões em gastos de passageiros e tripulantes nas cidades de embarque, desembarque e trânsito. A atividade também gerou 64.529 postos de trabalho, segundo levantamento da Fundação Getulio Vargas (FGV) em parceria com a Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (CLIA Brasil).

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