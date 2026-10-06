TURISMO AQUECIDO

Temporada de cruzeiros começa na Bahia com previsão de 179 mil turistas

Primeiro navio chega a Salvador nesta quarta-feira (7); 48 embarcações passarão pelos portos de Salvador e Ilhéus até abril de 2027

Bruno Wendel

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 05:00

Temporada de cruzeiros começa na Bahia Crédito: Scott Mackey via Ships Monthly

Mais de 179 mil turistas são esperados na Bahia durante a temporada de cruzeiros marítimos 2026/2027, que começa nesta quarta-feira (7). Ao todo, 48 embarcações devem passar pelos portos de Salvador e Ilhéus até 9 de abril de 2027. A temporada será aberta com a chegada do World Odyssey ao Porto de Salvador, prevista para às 8h, com cerca de 600 passageiros.

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A operação de recepção dos turistas envolve a Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), o governo do estado, as prefeituras e a Contermas, responsável pelo terminal marítimo. O Porto de Salvador conta com equipamentos para controle de passageiros e bagagens, detectores de metais, aparelhos de raio X e sistemas de segurança e controle de acesso. Também haverá reforço na segurança nas áreas portuárias e urbanas e ações de receptivo.