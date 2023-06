‘Tenho vontade de fazer um personagem baiano’, diz Cauã Reymond

Cauã e sócios do empreendimento. Crédito: Saulo Kainuma

A passagem por Salvador foi rápida, mas deu tempo de o ator Cauã Reymond afirmar que tem vontade de fazer um personagem baiano. Atualmente no ar com a telenovela Terra e Paixão (Globo/ TV Bahia), ele esteve na capital baiana para a gravação de uma campanha para o Biosphere Essence, neste domingo (25).



O empreendimento é baseado em um conceito de moradia inspirado no lifestyle do ator. As gravações aconteceram no stand de vendas, na Avenida Paralela, nos dois apartamentos decorados. Cauã é sócio do Biosphere, e está desenvolvendo o projeto em outros estados como Ceará, Piauí, Maranhão e Santa Catarina. Na Bahia, a parceria é com a incorporadora baiana Alia Empreendimentos.

O ator disse que Salvador tem um axé gostoso, que já teve a oportunidade de mergulhar no litoral baiano para ver os corais, mas que deseja explorar a cidade com mais afinco. O artista também afirmou que pretende ter uma casa na Bahia e intensificar as visitas com o lançamento do novo empreendimento.

“Eu adoro Salvador. Sempre que eu vim, fui muito bem recebido, gosto da comida, gosto das pessoas, gosto dos atores. Salvador tem um estilo de vida alegre, saudável, que combina com o meu. Com o Biosphere aqui, vai ser muito mais fácil retornar”, afirmou.

E completou. “Tenho vontade de fazer um personagem baiano, com o sotaque baiano, acredito que seria muito bom”, disse.

Ele também comentou sobre os bastidores da novela Terra e Paixão, contou que está sendo muito prazeroso retomar a pareceria com Tony Ramos – os dois estão fazendo pai e filho, como fizeram em A Regra do Jogo, em 2015 – e disse que Glória Pires é uma rainha. É a primeira vez que ele trabalha com a atriz e com o autor Walcyr Carrasco.

“Eu sempre me pergunto o que posso aprender em um projeto. Eu aprendo muito com as gerações mais novas, mas quando a gente trabalha com o Tony e com a Glória tem muito o que aprender. É muito gostoso trabalhar com eles. Fizemos uma cena brigando e eu disse ‘Glória, pode bater mesmo’. Ela é uma rainha no set, sempre que vejo quero fazer uma reverência”, disse.

A novela terá 13 meses de gravações, com rotinas de 11 horas diárias, de segunda-feira à sábado. Ele desembarcou em Salvador pela manhã e retorna à tarde, por conta das gravações que serão retomadas na segunda, às 9h.

Empreendimento

Cauã disse que não se considera um empresário, mas um investidor inteligente, e que é uma pessoa muito desconfiada. A ideia do Biosphere surgiu durante uma viagem a Dubai, e que nunca tinha imaginado atuar no ramo imobiliário. Ele ressaltou que a praticidade é um dos pontos chave de morar com qualidade de vida.

"Quando eu penso o quanto a minha vida é corrida, dentro do conceito imobiliário, eu penso em como posso ter um dia melhor, um dia prático. A gente está na frente do metrô aqui em Salvador e isso facilita a vida das pessoas. Comecei a perceber que o Biosphere pode ser um projeto interessante para as pessoas e para o Brasil", conclui.