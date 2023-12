Terceiro dia do Festival Virada registra filas menores após mudanças

O terceiro dia do Festival Virada Salvador teve filas menores que nos dois primeiros dias do evento, realizado na Boca do Rio. Segundo o prefeito Bruno Reis (União Brasil) foram feitas alterações na operação de fiscalização na entrada da Arena, neste sábado (30), o que resultou em filas menores apesar do espaço lotado.



“Nós contatamos a Polícia Militar sobre a revista no acesso a Arena Daniela Mercury e ajustamos essa operação para que as filas ficassem menores. Temos um balanço muito positivo. Toda a operação funcionando muito bem, o transporte, o trânsito, a segurança, com número de ocorrências menores que os anos anteriores. Estamos no terceiro dia com grande participação popular”, afirmou o prefeito.