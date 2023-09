Terminal de eletrocarga é inaugurado ao lado da Estação Metrô Rodoviária

Terminal entrou em operação nesta segunda-feira. Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

O primeiro terminal de eletrocarga de Salvador foi inaugurado nesta segunda-feira (18), ao lado da Estação de Metrô Rodoviária. A unidade tem capacidade para recarregar até 40 veículos por dia, consegue atender 20 coletivos simultaneamente e o investimento foi de R$ 4 milhões. A cidade tem oito ônibus elétricos e aguarda investimentos do Governo Federal para ampliar a frota, atualmente a terceira maior do país.



Em Salvador, os ônibus elétricos funcionam apenas no sistema do BRT. Eles são verdes, diferente do convencional que é azul, e quando precisam ser recarregados é necessário fazer o deslocamento até as garagens, perdendo tempo e gerando custos. Agora, com o novo terminal a recarga poderá ocorrer no intervalo entre uma corrida e outra.

As máquinas que fazem a recarga são similares a uma bomba de combustível, com painel eletrônico e um encaixe que lembra um plug que é conectado ao coletivo. A capacidade é para 160 kWh, suficiente para recargar o ônibus em pouco mais de 1h. A prefeitura entregou a estrutura, mas as empresas serão as responsáveis pelos custos da operação. Segundo o Município, é o maior terminal de eletrocarga do país.

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) lembrou que em 2020 e 2021 o Município operou as linhas da antiga CSN, disse que o transporte público sobre rodas enfrenta uma crise no país, principalmente com a escalada dos preços dos combustíveis, e afirmou que investimentos como a construção do terminal de eletrocarga são medidas pensadas para o presente e para o futuro.

“Só a tecnologia, a inovação e os ônibus elétricos vão permitir que, no futuro, o transporte público sobre rodas possa sobreviver. E não estamos poupando esforços para que façamos isso aqui em Salvador. Justamente porque estamos com isso tirando um dos componentes que mais pesam no custeio do sistema, que é o diesel. Os estudos mostram que ele, sozinho, representa 26% de todo o custeio”, afirmou.