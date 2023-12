Terminal Náutico tem grande procura neste sábado; lanchas saem a cada 15 minutos

Terminal Náutico, da travessia Salvador-Mar Grande. Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

As lanchinhas que fazem a Travessia Salvador-Mar Grande têm grande procura neste sábado (30). A travessia vai até às 19h30, quando está programada a última saída do Terminal Náutico, na capital. Em Mar Grande, os usuários serão atendidos até às 18h.



Segundo a Astramab, o movimento de embarque saindo da capital é grande, com registro de fila no Terminal Náutico. As lanchas saem a cada 15 minutos. O tempo da viagem entre Salvador e Mar Grande é de 40 minutos.

De segunda a sábado, no sentido Mar Grande-Salvador, a passagem na travessia custa R$ 7,50. Já aos domingos e feriados o valor da passagem é R$ 10. De Salvador para Mar Grande, de segunda a sábado, R$ 9,30 e domingos e feriados, R$ 11,80.

Morro de São Paulo e escunas de turismo com grande procura

Com grande procura pelos turistas, a Travessia Salvador-Morro de São Paulo tem neste sábado intenso movimento de venda de passagens nos guichês das concessionárias, no Terminal Náutico. Os catamarãs fazem a viagem direta entre a capital e o Morro, que fica na Ilha de Tinharé. A viagem tem duração média de 2 horas e 20 minutos.

De Salvador, os horários saindo do Terminal Náutico são 8h30, 9h, 10h30, 13h e 14h30. De Morro de São Paulo, o primeiro catamarã vai zarpar às 9h. Depois, os usuários encontram saídas às 11h30, 13h, 14h e 15h.

As passagens são comercializadas nos guichês das concessionárias Biotur, Ilha Bela e Farol do Morro, no Terminal Náutico. Saindo deaSalvadordeo bilhete custa R$ 151,31. Já no sentido do Morro de São Paulo para Salvador a tarifa custa R$ 138,71. São aceitos cartão de crédito ou débito.

