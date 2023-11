Teto de restaurante desabou por falta de manutenção predial, afirma Codesal

A causa do desabamento do teto do restaurante Primos Bar, no bairro da Calçada, foi falta de manutenção predial, de acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal). Após a queda, que aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (23), uma das paredes do local foi demolida.



Paulo Passos, arquiteto da Codesal, afirma que o desabamento deixou partes instáveis na estrutura do imóvel, que colocavam em risco a circulação dos moradores do edifício ao lado. “A gente está fazendo a demolição para que não ocorram mais acidentes. O que estiver instável, vamos retirar hoje ainda”, disse.