Tierry sofre acidente e capota carro antes de show na Bahia

O cantor Tierry sofreu um acidente de carro enquanto se dirigia a cidade de Caetanos, no interior da Bahia, o último sábado (17). Segundo o portal Metrópoles, o artista perdeu o controle do carro que dirigia, rodou e capotou na pista.



Tierry estava acompanhado de seus seguranças e produtores. A assessoria de imprensa de Tierry confirmou o acidente e esclareceu que ninguém se feriu.



Mesmo com o acidente, o cantor manteve o show em comemoração ao trezenário de Santo Antônio.