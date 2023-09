TIM ativa o 5G em Feira de Santana e Porto Seguro

Tecnologia 5G é mais rápida. Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A TIM ativou o sinal 5G em duas novas cidades da Bahia: Feira de Santana e Porto Seguro. A operadora já trouxe a nova tecnologia para 100% dos bairros de Salvador e agora continua a expansão pelo interior. Para usar o 5G, os usuários não precisam trocar o chip, basta possuir um smartphone compatível com a tecnologia.



Na Bahia, o 5G puro já estava disponível em todos os 170 bairros da capital, além da Praia do Forte, Imbassaí, Costa do Sauípe, Lauro de Freitas e Camaçari. Com as novas ativações, o 5G da TIM já alcança 35 bairros de Feira de Santana e dois bairros de Porto Seguro. Em Feira, a área coberta equivale a 65% do total de bairros da cidade.

"A Bahia é um estado estratégico para a TIM e temos investido em infraestrutura de rede para ampliar a cobertura na região. Em junho, anunciamos a ativação do 5G em 100% dos bairros de Salvador e em destinos turísticos como Praia do Forte, Imbassaí e Costa do Sauípe. Agora, pretendemos manter nosso pioneirismo e apresentar aos moradores de Feira de Santana e Porto Seguro uma realidade diferenciada, ainda mais veloz e de qualidade", diz Bruno Talento, diretor de Vendas da TIM Nordeste.