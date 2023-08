Tio acusado de estuprar sobrinho desde que ele tinha 11 anos é preso em Itapetinga

Um homem foi preso nesta sexta-feira (4) acusado por estupro de vulnerável contra o sobrinho, que tem 14 anos. O caso foi em Itapetinga, no sudoeste baiano.



Segundo a polícia, o tio se aproveitava da confiança familiar para praticar o crime. A delegada Deborah Soares, titular do Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam) da cidade, diz que os abusos já aconteciam havia 4 anos. "Através de escuta especializada com o adolescente, foi possível identificar que os abusos ocorriam desde os seus 11 anos de idade", diz.