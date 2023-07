'Tira nossa autonomia arrecadatória', diz Bruno Reis sobre reforma tributária

O prefeito Bruno Reis se posicionou contra a reforma tributária - aprovada ontem na Câmara dos Deputados - durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira (7). O gestor disse que até apoia a necessidade de uma reforma, mas não concorda com os termos. Para ele, no caso de Salvador, a mudança tiraria autonomia de arrecadação do município, mexendo no imposto mais importante da capital.



"Nós, prefeitos das médias e grandes cidades, somos a favor da reforma. Mas não essa que está aí. Ela tira autonomia arrecadatória dos municípios e o nosso principal tributo, que é o ISS [Imposto Sobre Serviço]. E ainda é uma interrogação em relação a alíquota, por ter indicativo de perda de receita. Por isso, estamos contra", disse o gestor.

Apesar da possibilidade de perda na arrecadação, caso a proposta seja aprovada também no Senado, o prefeito garantiu que não vai aumentar o IPTU para compensar. Segundo ele, o imposto vai seguir com o mesmo critério de aumento que existe em todas cidades do país.

"O IPTU de Salvador é igual a toda cidade do Brasil. É um imposto que já tem definição na câmara que só será definido pela inflação do período em 2023 e 2024. Se a inflação for 0%, não tem aumento. Não há hipótese de um aumento que não seja por isso", garantiu.

Reis também destacou que, mesmo após a aprovação na Câmara, a mobilização e as conversas vão continuar para conseguir alterações no projeto que favoreçam os municípios e evitem maiores problemas orçamentários. Ainda que essas alterações não aconteçam, a cidade não vai sofrer impacto imediato porque a reforma tem regras de transição que chegam a 50 anos.