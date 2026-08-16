VIOLÊNCIA

Tiros interrompem missa em Lauro de Freitas, e padre pede: 'Não tenha medo'

'Disparos foram ouvidos durante transmissão da celebração em Areia Branca; sacerdote manteve os fiéis reunidos e conduziu o Pai-Nosso

Heider Sacramento

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 18:14

Padre conduz oração durante tiroteio que interrompeu missa em Lauro de Freitas Crédito: Reprodução

Uma missa foi interrompida por tiros na noite de sábado (15), em uma paróquia de Areia Branca, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. O momento foi registrado durante a transmissão ao vivo da celebração e mostra o padre Karol Wojtyla, O.Praem., orientando os fiéis enquanto os disparos eram ouvidos do lado de fora.

Pouco antes da Santa Eucaristia, o barulho dos tiros interrompe a celebração. Diante da situação, o sacerdote pede que a comunidade não entre em pânico e conduz os presentes em oração. “Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Reze o Pai-Nosso”, diz o padre durante a transmissão.

O religioso permanece à frente da comunidade enquanto os disparos são ouvidos. Em vez de encerrar imediatamente a celebração, ele orienta os fiéis a permanecerem juntos e começa a conduzir a oração.

Padre relata confronto

Após o episódio, o padre Michel Valério se manifestou nas redes sociais e afirmou que os disparos teriam acontecido durante um confronto entre grupos rivais.

Ao comentar a situação, o religioso destacou a reação do sacerdote e da comunidade diante da violência. “Quando a violência interrompe a celebração, a Igreja permanece ao lado do povo”, escreveu. Michel Valério também mencionou a intercessão de São Miguel Arcanjo e pediu orações após o episódio.