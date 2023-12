Tiroteio assusta banhistas na praia de Itacimirim

Policiais militares da 59ª CIPM trocaram tiros com suspeitos de tráfico de drogas, na tarde desta sexta-feira (29), na praia de Itacimirim. Segundo informações da PM, os policiais, durante a intensificação de patrulhamento na região foram recebidos a tiros por um grupo de homens na localidade que fica no município de Camaçari.



Ainda de acordo com a Polícia, os militares realizavam rondas quando foram informados que indivíduos armados estavam comercializando drogas nas imediações. Durante as diligências, os agentes viram os suspeitos que, ao perceberem a presença policial, realizaram disparos contra a patrulha, dando início ao tiroteio.