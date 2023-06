Tiroteio deixa um morto e um ferido na Federação

Um suspeito morreu e outro ficou ferido após uma tentativa de assalto que culminou em um tiroteio, na manhã desta quarta-feira (28), no bairro da Federação, em Salvador.



De acordo com informações da 41ª CIPM, por volta das 07h40, policiais militares da unidade realizavam rondas nas proximidades da Rua Engenheiro Afonso Oliva, no Parque São Brás, quando ouviram disparos de arma de fogo.



No local, a equipe foi informada por populares que dois suspeitos tentaram roubar um veículo Gol vermelho, quando houve uma reação de pessoas não identificadas, em seguida uma troca de tiros. Os suspeitos foram socorridos para o Hospital Geral do Estado, um ficou ferido no braço e permanece internado sob custódia, já o outro acabou morrendo.