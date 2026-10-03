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Tiroteio na Chapada do Rio Vermelho deixa PM ferido; mulher de 22 anos que passava pelo local é atingida por bala perdida

Policial foi atingido no colete balístico e mulher que passava pela região levou um tiro na panturrilha; ninguém foi preso

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 19:34

Polícia Militar realiza operação em Salvador
Polícia Militar realiza operação em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Um policial militar de 31 anos e uma jovem de 22 ficaram feridos durante uma troca de tiros na tarde deste sábado (3), na Chapada do Rio Vermelho, em Salvador. O confronto aconteceu na localidade conhecida como Santo André.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 30º Batalhão (BPM/Nordeste de Amaralina) realizavam uma ação de intensificação do policiamento quando avistaram homens armados. Ainda de acordo com a corporação, os suspeitos efetuaram disparos contra os policiais, que reagiram. Durante o confronto, um dos militares foi atingido no colete balístico.

Uma jovem de 22 anos que passava pela região também acabou atingida por um disparo na panturrilha. Não há detalhes sobre o ponto exato onde ela estava no momento em que foi baleada. As duas vítimas foram encaminhadas para atendimento médico. O policial e a jovem apresentam quadro de saúde considerado estável.

A Polícia Civil informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) abriu um inquérito para investigar o caso como tentativa de homicídio contra as duas vítimas. Até a noite deste sábado, ninguém havia sido preso.

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Após o tiroteio, o policiamento foi reforçado na Chapada do Rio Vermelho. A Operação Dominus Areae permanece em andamento para intensificar a presença policial na região, sem previsão de encerramento.

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