Tiroteio termina com dois homens mortos no Engenho Velho do Federação

O bairro do Engenho Velho da Federação voltou a registrar um tiroteio na tarde deste domingo (10). De acordo com informações da Polícia Civil (PC), a troca de tiros ocorreu entre policiais militares e suspeitos na localidade conhecida como Forno. No confronto, dois homens, que foram identificados como Ícaro Cleiton Lima dos Santos, de 29 anos, e Tiago Vieira dos Santos, de 32, acabaram mortos. Eles foram atingidos por tiros e socorridos ainda com vida para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiram aos ferimentos. Ainda segundo a polícia, armas, drogas e dinheiro foram apreendidos com a dupla e serão encaminhados à perícia. As guias de necrópsia e remoção foram expedidas.

A PC, no entanto, não informou se os dois tinham relação com o tráfico de drogas e com confrontos que aconteceram no início da semana no Alto das Pombas, localidade em que tem atuação do grupo criminoso do Bonde do Maluco (BDM) e registrou um ataque da facção do Comando Vermelho (CV).