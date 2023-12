Tiroteio termina com um morto no Nordeste de Amaralina; policiamento foi reforçado

Um confronto entre policiais e suspeitos terminou com uma pessoa morta no Nordeste de Amaralina, na noite dessa sexta-feira (29). Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), militares da 40ª CIPM (Nordeste de Amaralina) realizavam patrulhamento de rotina, quando foram atacados a tiros por cerca de 20 suspeitos, no Vale das Pedrinhas.



Com a ofensiva, os policiais se abrigaram e pediram apoio. Equipes da 13ª CIPM (Pituba) e do BPATAMO reforçaram o policiamento na região e houve confronto com homens armados que tentaram fugir em um Versa.