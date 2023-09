TJ abre inscrições para 1° Seminário de Insolvência Empresarial da Bahia

1º Seminário de Insolvência Empresarial da Bahia será no dia 29 de setembro . Crédito: Divulgação

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-Ba) vai promover o 1º Seminário de Insolvência Empresarial da Bahia, no dia 29 de setembro (sexta-feira), no Auditório Desembargadora Olny Silva, no Centro Administrativo da Bahia (Cab), em Salvador. O evento, que é em parceria com a Universidade Corporativa (Unicorp), está com inscrições abertas até o dia 27 deste mês.



O Seminário é estruturado em cinco painéis temáticos, dentre eles estão: Recuperação Judicial em Reforma: Lei 14.112 e as Construções Jurisprudenciais; Tutelas de Urgência em processos de Insolvência: desafios e efetividade; e Métodos Extrajudiciais e a Cautelar Antecedentes – reflexões à luz de casos práticos.

O público alvo são os magistrados, servidores, peritos, administradores judiciais, advogados e demais profissionais que atuam em processos de Direito Empresarial, com ênfase em Insolvência, Falência, Insolvência Civil ou Métodos Adequados de Conflitos Empresariais (MASC’s).

Participarão como palestrantes o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo Manoel Justino; o Juiz de Vara Empresarial de São Paulo, Marcelo Perino; além de outras autoridades no assunto, como a Dra. Trícia Navarro, Juíza auxiliar da Presidência do CNJ; e os Advogados Cássio Cavalli, Gabriel de Orleans e Bragança, e Washington Pimentel.

No encerramento, está previsto o lançamento do livro da Editora Lumen Juris, intitulado “Comentários aos Enunciados do FONAREF – Fórum Nacional de Recuperação Empresarial e Falência do CNJ”. As inscrições podem ser feitas no próprio site do TJ-Ba em dois links: um para magistrados e servidores; e outro para o público externo.

Serviço

O que: 1º Seminário de Insolvência Empresarial da Bahia

Quando: 29 de setembro (sexta-feira), das 8h30 às 17h