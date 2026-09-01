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TJ-BA revoga segunda prisão preventiva do deputado Binho Galinha

Parlamentar foi condenado a 36 anos de prisão

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 17:13

Binho Galinha, deputado estadual
Binho Galinha, deputado estadual Crédito: Agência Alba

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA) concedeu, por unanimidade, habeas corpus e revogou a segunda prisão preventiva decretada contra o deputado estadual Kléber Cristian Escolano de Almeida, conhecido como Binho Galinha. A decisão foi divulgada pelo advogado do parlamentar, o criminalista Gamil Föppel, nesta terça-feira (1º).

"Tratava-se de prisão manifestamente ilegal, decretada em decisão teratológica, sem qualquer fato novo, contra réu que respondeu a todo o processo em liberdade e jamais embaraçou a instrução. Na absurda decisão, conseguiu-se a singular proeza de decretar uma prisão sem pedido de qualquer órgão de controle: nem o Ministério Público, nem a autoridade policial requereu a medida", escreveu o advogado em nota.

Apesar da decisão, o deputado continuará preso em razão da primeira ordem de prisão preventiva. Em julho deste ano, Binho foi condenado a penas que, somadas, ultrapassam 36 anos de prisão. A sentença foi expedida pela Comarca de Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia.

Binho Galinha

Binho Galinha, deputado estadual por Reprodução
Binho Galinha, deputado estadual por Reprodução
Binho Galinha, deputado estadual por Reprodução
Binho Galinha e Jerônimo Rodrigues por Reprodução
Binho Galinha, deputado estadual por Reprodução
Binho Galinha e Mayana Cerqueira da Silva por Divulgação
Binho Galinha, filho e esposa por reprodução/ Redes sociais
Binho Galinha por Reprodução
Deputado estadual Binho Galinha por Divulgação
Binho Galinha, deputado estadual por Agência Alba
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Binho Galinha, deputado estadual por Reprodução

Binho foi condenado a 10 anos e seis meses de detenção, além do pagamento de 105 dias-multa, por posse de arma de fogo em desacordo com determinação legal. O deputado também foi sentenciado por posse de arma de fogo com sinal de identificação adulterado, crime pelo qual recebeu pena de 26 anos e três meses de reclusão, além de 105 dias-multa, em regime inicial fechado. O valor de cada dia-multa corresponde a 1/30 do salário mínimo vigente à época da prisão.

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Binho Galinha

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