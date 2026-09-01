DECISÃO

TJ-BA revoga segunda prisão preventiva do deputado Binho Galinha

Parlamentar foi condenado a 36 anos de prisão

Millena Marques

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 17:13

Binho Galinha, deputado estadual Crédito: Agência Alba

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA) concedeu, por unanimidade, habeas corpus e revogou a segunda prisão preventiva decretada contra o deputado estadual Kléber Cristian Escolano de Almeida, conhecido como Binho Galinha. A decisão foi divulgada pelo advogado do parlamentar, o criminalista Gamil Föppel, nesta terça-feira (1º).

"Tratava-se de prisão manifestamente ilegal, decretada em decisão teratológica, sem qualquer fato novo, contra réu que respondeu a todo o processo em liberdade e jamais embaraçou a instrução. Na absurda decisão, conseguiu-se a singular proeza de decretar uma prisão sem pedido de qualquer órgão de controle: nem o Ministério Público, nem a autoridade policial requereu a medida", escreveu o advogado em nota.

Apesar da decisão, o deputado continuará preso em razão da primeira ordem de prisão preventiva. Em julho deste ano, Binho foi condenado a penas que, somadas, ultrapassam 36 anos de prisão. A sentença foi expedida pela Comarca de Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia.

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