TJ reconhece direito à estabilidade econômica por membros da Aggeb

Foi concedido à Associação dos Gestores Governamentais da Bahia (Aggeb), pelo Tribunal de Justiça (TJ) estadual, um mandado de segurança coletivo para atestar a ilegalidade do parecer da Procuradoria Geral do Estado (PGE) que tinha considerado extintas a incorporação e a atualização da vantagem pessoal de estabilidade econômica para servidores ingressantes no serviço público até o fim de 2015 — prevista pela Emenda Constitucional Estadual 22/2015. Com isso, passa a ser reconhecido o direito à estabilidade econômica por parte dos membros da Aggeb.