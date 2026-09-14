REDE COLABORATIVA

TJBA lança projeto para levar serviços e direitos a comunidades vulneráveis

Iniciativa reúne diferentes instituições para atuar nos territórios e começa pela Gamboa de Baixo, em Salvador; Jequié e Juazeiro também estão entre os locais previstos

Bruno Wendel

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 05:05

TJBA: projeto para levar serviços e direitos a comunidades vulneráveis Crédito: TJBA

Aproximar o Poder Público de comunidades em situação de vulnerabilidade. Esta é a proposta do Projeto Pertencer, do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA). A iniciativa reúne diferentes instituições para identificar as necessidades de cada território e integrar ações que já existem, levando serviços e direitos à população sem que seja necessário, em todos os casos, recorrer à Justiça.

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O projeto foi lançado na sexta-feira (10), e a primeira comunidade a ser atendida será a Gamboa de Baixo, em Salvador. Depois, a iniciativa deve chegar a Jequié e Juazeiro. O trabalho prevê o uso de ferramentas como a Justiça Restaurativa e a mediação comunitária. Durante o lançamento, também foi criada a Rede de Governança Colaborativa da Justiça Cidadã e Restaurativa, com a participação de órgãos como Ministério Público, Defensoria Pública, Prefeitura de Salvador, secretarias estaduais, polícias Civil e Militar, Departamento de Polícia Técnica e Corpo de Bombeiros.