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TJBA lança projeto para levar serviços e direitos a comunidades vulneráveis

Iniciativa reúne diferentes instituições para atuar nos territórios e começa pela Gamboa de Baixo, em Salvador; Jequié e Juazeiro também estão entre os locais previstos

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 05:05

TJBA: projeto para levar serviços e direitos a comunidades vulneráveis
TJBA: projeto para levar serviços e direitos a comunidades vulneráveis Crédito: TJBA

Aproximar o Poder Público de comunidades em situação de vulnerabilidade. Esta é a proposta do Projeto Pertencer, do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA). A iniciativa reúne diferentes instituições para identificar as necessidades de cada território e integrar ações que já existem, levando serviços e direitos à população sem que seja necessário, em todos os casos, recorrer à Justiça.

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Comunidade da Gamboa de Baixo faz sua oferenda a Iemanjá ha 47 anos por Divulgação
A entrada do Gamboa por Marina Silva/Correio
Bairro da Gamboa, em Salvador por Shutterstock
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TJBA: projeto para levar serviços e direitos a comunidades vulneráveis por TJBA

O projeto foi lançado na sexta-feira (10), e a primeira comunidade a ser atendida será a Gamboa de Baixo, em Salvador. Depois, a iniciativa deve chegar a Jequié e Juazeiro. O trabalho prevê o uso de ferramentas como a Justiça Restaurativa e a mediação comunitária. Durante o lançamento, também foi criada a Rede de Governança Colaborativa da Justiça Cidadã e Restaurativa, com a participação de órgãos como Ministério Público, Defensoria Pública, Prefeitura de Salvador, secretarias estaduais, polícias Civil e Militar, Departamento de Polícia Técnica e Corpo de Bombeiros.

A proposta tem como inspiração a Praça de Justiça e Cidadania, projeto idealizado pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Carlos Brandão e realizado em parceria com o TJBA e o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), em Canudos, em outubro de 2025. Segundo o presidente do TJBA, desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, a atuação conjunta é necessária para enfrentar problemas sociais complexos. “Nenhuma instituição do Estado consegue oferecer respostas duradouras atuando isoladamente”, afirmou.

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