TJBA lança projeto para levar serviços e direitos a comunidades vulneráveis

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Bruno Wendel
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 05:05
Aproximar o Poder Público de comunidades em situação de vulnerabilidade. Esta é a proposta do Projeto Pertencer, do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA). A iniciativa reúne diferentes instituições para identificar as necessidades de cada território e integrar ações que já existem, levando serviços e direitos à população sem que seja necessário, em todos os casos, recorrer à Justiça.
TJBA: projeto para levar serviços e direitos a comunidades vulneráveis
O projeto foi lançado na sexta-feira (10), e a primeira comunidade a ser atendida será a Gamboa de Baixo, em Salvador. Depois, a iniciativa deve chegar a Jequié e Juazeiro. O trabalho prevê o uso de ferramentas como a Justiça Restaurativa e a mediação comunitária. Durante o lançamento, também foi criada a Rede de Governança Colaborativa da Justiça Cidadã e Restaurativa, com a participação de órgãos como Ministério Público, Defensoria Pública, Prefeitura de Salvador, secretarias estaduais, polícias Civil e Militar, Departamento de Polícia Técnica e Corpo de Bombeiros.
A proposta tem como inspiração a Praça de Justiça e Cidadania, projeto idealizado pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Carlos Brandão e realizado em parceria com o TJBA e o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), em Canudos, em outubro de 2025. Segundo o presidente do TJBA, desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, a atuação conjunta é necessária para enfrentar problemas sociais complexos. “Nenhuma instituição do Estado consegue oferecer respostas duradouras atuando isoladamente”, afirmou.