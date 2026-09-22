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TJBA promove aulas de dança, vacinação e feira de empreendedorismo para pessoas idosas

Projeto 'Olha Pra Mim' tem programação gratuita até sexta-feira (25), em Salvador, com atividades voltadas à cidadania, saúde e inclusão

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 12:30

Tribunal de Justiça da Bahia
Tribunal de Justiça da Bahia Crédito: Divulgação

Da dança à vacinação, pessoas idosas terão acesso a uma programação gratuita que reúne saúde, lazer e empreendedorismo na sede do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), em Salvador. As atividades fazem parte do projeto “Olha Pra Mim – Voz, Vez e Direitos da Pessoa Idosa” e seguem até sexta-feira (25), com participação aberta ao público e sem necessidade de inscrição prévia.

A cerimônia de abertura acontece nesta terça-feira (22), a partir das 13h, na Praça de Serviços, com apresentações do Coral do TJBA e do grupo de dança “Poder Grisalho”. Também será realizada a roda de conversa “Envelhecer com Dignidade: Direitos, Autonomia e Proteção da Pessoa Idosa”.

O projeto inclui ainda uma campanha de arrecadação de fraldas geriátricas. As doações podem ser feitas até 30 de setembro, nas caixas de coleta disponíveis no salão de entrada do Tribunal e na sala 308 Sul. A iniciativa busca ampliar a conscientização sobre os direitos da pessoa idosa e a importância do envelhecimento com dignidade, autonomia e proteção.

Programação:

Terça-feira (22/9)

8h às 16h  Abertura da Feira de Empreendedorismo

8h às 16h  Balcões institucionais de atendimento e orientação

13h  Apresentação do Coral do TJBA

13h30  Apresentação de dança do Poder Grisalho

14h  Roda de Conversa: “Envelhecer com Dignidade: Direitos, Autonomia e Proteção da Pessoa Idosa”

Quarta-feira (23/9)

8h às 16h  Feira de Empreendedorismo

8h às 16h  Balcões institucionais de atendimento e orientação

10h  Jogos Interativos

Quinta-feira (24/9)

8h às 16h  Feira de Empreendedorismo

8h às 16h  Balcões institucionais de atendimento e orientação

10h às 15h  Vacinação

11h  Orientações sobre "Envelhecimento com Propósito e Bem-Estar”

12h  Aula de Dança

Sexta-feira (25/9)

8h às 16h  Feira de Empreendedorismo

8h às 16h  Balcões institucionais de atendimento e orientação

Até 30/9

Arrecadação de fraldas geriátricas

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