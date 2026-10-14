PROCESSOS

TJBA realiza mil audiências sobre DPVAT em dez dias em Salvador

Mutirão ocorre de 19 a 28 de outubro, no Fórum Ruy Barbosa, com dez magistrados e estrutura para perícias

Bruno Wendel

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 12:30

Seguro Dpvat Crédito: Marcello Casal jr/Agência Brasil

Cerca de mil audiências relacionadas a processos do seguro DPVAT (Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores ) estão previstas entre os dias 19 e 28 de outubro, no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador. O Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) irá promover o mutirão com o objetivo de acelerar a tramitação das ações, especialmente nos casos em que há divergências sobre o pagamento de indenizações por acidentes de trânsito.

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A força-tarefa contará com dez juízes e juízas, cinco salas para audiências simultâneas nos turnos da manhã e da tarde e outras quatro destinadas a perícias. A estrutura permitirá que os processos sejam sentenciados no mesmo dia, quando houver condições para isso. Antes do início dos trabalhos, oficiais de Justiça cumprem cerca de 500 mandados para garantir a participação das partes e testemunhas nas sessões.