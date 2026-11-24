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Esther Morais
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 10:23
Um trabalhador de 29 anos morreu após um acidente de trabalho na Fazenda Santa Colomba, localizada no município de Cocos, no oeste da Bahia. A vítima foi identificada como Clebson de Souza Montalvão. O caso é investigado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT).
O acidente ocorreu enquanto Clebson realizava a limpeza de um equipamento na rampa de lavagem da propriedade rural. Ele trabalhava como operador e havia sido transferido recentemente para o setor.
A suspeita é de que o trabalhador tenha estacionado um trator próximo a um caminhão-pipa, escorregado e caído. Em seguida, teria sido atropelado pelo veículo agrícola.
A Delegacia Territorial de Cocos apura as circunstâncias da morte. Guias para perícia e remoção foram expedidas.
O MPT na Bahia também abriu um inquérito para investigar o caso. A apuração busca esclarecer as circunstâncias do acidente, verificar as condições de saúde e segurança no ambiente de trabalho e avaliar se as normas de prevenção de acidentes eram cumpridas na propriedade.