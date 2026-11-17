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Trabalhadores da saúde fazem buzinaço em Salvador contra atrasos salariais nesta quarta (18)

Ato cobra pagamento de salários, FGTS e férias por empresas terceirizadas

Thais Borges

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 16:40

Hospital Geral do Estado (HGE) é um dos hospitais onde há relatos de falta de pagamentos Crédito: Divulgação/Sesab

Profissionais da área da saúde organizam um buzinaço em Salvador, na manhã desta quarta-feira (18), para protestar contra atrasos salariais e supostas irregularidades trabalhistas envolvendo empresas terceirizadas nos hospitais da rede estadual de saúde. Além do ‘Buzinaço da Saúde’, as categorias devem se reunir com representantes da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab).

De acordo com a chamada organizada pelo Sindicato dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais (Sinfito) e pelo Sindicato dos Psicólogos (Sinpsi), a mobilização está prevista para começar às 7h30, com concentração no Centro de Prevenção e Reabilitação da Pessoa com Deficiência (Cepred), ao lado da Igreja Universal.

Conheça hospitais da rede estadual em Salvador 1 de 8

A manifestação tem como pauta a cobrança de salários em dia, regularização dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), pagamento de férias e respeito aos demais direitos trabalhistas. A convocação é direcionada aos profissionais da saúde que enfrentam problemas relacionados a pagamentos e condições de trabalho em empresas terceirizadas. Nas últimas semanas, reportagens do CORREIO têm mostrado atrasos de pagamentos a profissionais de saúde em diferentes instituições da Bahia.

Após a concentração no Cepred, os participantes seguirão em carreata em direção à Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), onde está prevista a concentração final e a realização de um ato público.

No card divulgado em redes sociais, organizadores orientam que os motoristas coloquem um tecido branco na janela traseira dos veículos para facilitar a identificação dos participantes. A mobilização foi anunciada como uma manifestação ordeira e pacífica.