Trabalhadores eletrocutados em Senhor do Bonfim não usavam EPIs

Trabalhadores sofreram descarga elétrica. Crédito: Corpo de Bombeiros

Oito trabalhadores que foram eletrocutados na cidade de Senhor do Bonfim, no dia 20 de junho, trabalhavam sem condições adequadas. A constatação é da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego na Bahia (SRTE-BA), que investiga o caso.



Segundo o órgão, os trabalhadores estavam em caráter completamente informal, sem carteira de trabalho assinada, sem uniformes apropriados e sem equipamentos de proteção individual (EPIs). Os auditores fiscais do trabalho também vão verificar se as vítimas tinham treinamento específico para atuar nesse tipo de atividade, e qual é a responsabilidade das tomadoras diretas e indiretas do serviço.

A SRTE solicitou oficialmente informações à empregadora Jauá Construções e à Procuradoria da Prefeitura de Senhor do Bonfim, tomadora do serviço de instalação de iluminação pública. Os trabalhadores envolvidos no acidente também serão ouvidos pelos auditores fiscais do trabalho. Dos oito trabalhadores, dois morreram e um está internado em estado grave na UTI do Hospital Regional de Juazeiro.

Na semana anterior ao ocorrido, a SRTE-BA realizou ações de fiscalização no município, devido à montagem da estrutura para as festas juninas da cidade, mas o órgão priorizou os espaços das festas públicas e privadas, que ocorrem em locais afastados da cidade, por haver mais trabalhadores e maior risco de acidentes.