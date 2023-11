Trade avalia impacto das obras no Centro Histórico para o turismo

A requalificação das ruas da Conceição da Praia e a fase final da restauração do Mercado Modelo são duas das obras em andamento no Centro Histórico de Salvador que têm previsão de serem concluídas até o fim do verão de 2024. A entrega das ruas e empreendimento revitalizados é esperada com expectativa especialmente pelo trade turístico, que prevê crescimento de 80% no turismo do estado.



Para Silvio Pessoa, presidente da Federação Baiana de Turismo e Hospitalidade (Fetur), o turismo deve beneficiar todos os setores da economia do estado. “Nós acreditamos que teremos uma excelente alta estação. A grade do Réveillon é uma das melhores dos últimos anos e vamos atingir os 100% de ocupação, bem como no Carnaval. Depois de uma pandemia e de dois anos de prejuízos, finalmente vamos voltar a ter uma boa ocupação e faturamento nos bares e restaurantes, mas eu quero lembrar que o turismo interage com mais de 50 setores. Ou seja, todas ganham com o turismo. Aqui em Salvador, o setor representa 25% do PIB e somos os maiores empregadores”, destaca.