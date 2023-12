Tradicional Juarez Restaurante volta às origens com reabertura de unidade do Comércio

Tido como um patrimônio gastronômico para os baianos carnívoros em plena terra do dendê, o Juarez foi fundado em 1955. A carne suculenta, receita do seu fundador, deu fama ao local e ganha diversos acompanhamentos.



"Estou muito ansioso e animado! O Comércio é nossa origem e, por ser um dos poucos restaurantes tradicionais que sobreviveram à pandemia, torna tudo isso ainda mais importante para mim e para a empresa. Chega a ser simbólico", disse Noel Freitas, terceira geração à frente da marca, em conversa com o Alô Alô Bahia.