Traficante é flagrado com submetralhadora e drogas escondidas em imóvel

Um traficante foi preso após ser flagrado com uma submetralhadora e drogas dentro de um imóvel em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador. Os materiais foram localizados na segunda-feira (7).



Segundo informações da polícia, militares patrulhavam no bairro da Lama Preta, quando um homem saiu correndo. Após cerco, o suspeito foi detido e confessou guardar materiais ilícitos em um imóvel.



Na casa indicada, os PMs apreenderam uma submetralhadora calibre 9mm, carregador, cerca de meio quilo de cocaína, uma balança e pinos, utilizados para comercializar cocaína, com adesivos escritos "ouro branco".