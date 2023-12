Traficante que atacou bancos na Bahia e no Paraná é morto pela PM em Salvador

O traficante de drogas Bruno Pinheiro dos Santos, conhecido como "Titela", 31 anos, foi morto pela polícia, em Salvador. Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), ele é responsável por ataques a bancos na Bahia e no Paraná (Guarapuava e Foz do Iguaçu) e mantinha conexões com uma organização criminosa paulista.



Titela foi localizado na noite desta sexta-feira (29), em uma ação conjunta entre unidades da Polícia Militar. O criminoso estava na Baixa do São Gonçalo, em Salvador, com outros integrantes da mesma facção, em uma espécie de comemoração.