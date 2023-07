Traficante que ostentava armas e drogas nas redes sociais é morto pela PM na Bahia

Suspeito postava fotos de armas e drogas nas redes sociais. Crédito: Reprodução

Um suspeito de tráfico de drogas que ostentava fotos com armas nas redes sociais foi morto no domingo (16), pela Polícia Militar, em Santa Rita de Cássia, no oeste da Bahia. Segundo a polícia, o homem de 19 anos tinha passagem por tráfico de drogas e foi localizado em ação conjunta do 3º Pelotão da 86ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Formosa do Rio Preto) e da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Cerrado.

Segundo o comandante do pelotão de Santa Rita, tenente Felipe Franco Martins, o esconderijo do homem foi descoberto após uma troca de informações com a delegacia da cidade e de um levantamento feito pelos policiais da unidade.

“Nós seguimos com as guarnições para a Rua General Labatut, no Centro da cidade e, assim que chegamos ao lugar, fomos recebidos a tiros pelo homem. Ele correu e entrou na casa onde morava. Com a nossa aproximação ele voltou a efetuar disparos, sendo necessário o revide”, explica o comandante.

Ao fim do tiroteio, os PMs encontraram o homem ferido. Ele foi socorrido para o Hospital Eurídice Santana, mas morreu. Com ele foram apreendidos um revólver calibre 38, munições, 22 trouxas de maconha, sete de cocaína e uma balança.