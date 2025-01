ATENÇÃO, MOTORISTA

Trânsito é alterado em trecho na Boca do Rio; confira

Mudança acontece devido a obras na região

O trânsito de Salvador sofreu alterações na Avenida Jorge Amado, no bairro da Boca do Rio. Desde terça-feira (7) o trecho entre a Rua Pituaçu (próximo à Farmácia São Paulo) e a Rua Fernando José Guimarães (próximo à Academia SmartFit) opera em pista dupla, com uma faixa de tráfego de veículos por sentido. A duplicação será permanente.