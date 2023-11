Trânsito é bloqueado em rua no Dois de Julho

A partir desta terça-feira (21), um bloqueio foi feito na Rua Pedro Autran, no bairro Dois de Julho, no Centro de Salvador. A interdição na transversal entre a Rua Carlos Gomes e a Avenida Sete de Setembro busca trazer mais fluidez para a região.



O bloqueio da Rua Pedro Autran deve durar por tempo indeterminado para diminuir o impacto que o aumento no trânsito causou na Av. Sete com a proximidade das festas de fim de ano.



Os condutores que utilizam a Rua Carlos Gomes poderão utilizar a Rua Horácio de César ou o retorno próximo ao Quartel General da Polícia Militar e à Casa d´Itália para acessar a Av. Sete de Setembro.