Trânsito na Avenida ACM e na Rua Lucaia são alterados

As regiões do Itaigara e Lucaia terão modificações no trânsito a partir desta terça-feira (27). Os condutores que trafegam pela Av. ACM, no sentido Orla, poderão utilizar um novo retorno para a região do Itaigara, que fica logo após o Posto dos Namorados e antes da sede da Associação dos Servidores do Banco Central (Asbac). Os outros dois retornos já existentes serão mantidos: logo após a Estação BRT e no cruzamento com a Rua Ceará.



O novo acesso na Av. ACM deve desafogar o trânsito na Rua Ceará e proporcionar mais fluidez à região. Os acessos terão semáforos inteligentes, sincronizados com o sistema do BRT, para dar mais segurança aos condutores.