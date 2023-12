Trânsito no entorno do Campo Grande será bloqueado temporariamente

Motoristas que circulam na região da Praça do Campo Grande devem ficar atentos às mudanças no trânsito. Entre esta terça-feira (26) e a próxima quarta-feira (27), parte do trecho da via principal em frente ao Teatro Castro Alves (TCA) será interditado em um período do dia.



De acordo com a Transalvador, a medida foi necessária para o avanço das obras de requalificação da área. A interdição não vai afetar a via marginal e, neste primeiro momento, vai ser feita das 22h às 5h, nas duas datas,