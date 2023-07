Transporte por aplicativo deve ter 10% da frota acessível para PCDs em Salvador

Os aplicativos de corrida, agora, deverão ter parte de suas frotas reservadas para veículos adaptados à pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A medida foi decretada pela Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito Bruno Reis (União) na terça-feira (18).



De acordo com publicação do Diário Oficial do Município, 10% das frotas do Serviço de Transporte Individual Privado de Passageiros (STIP) devem ser de veículos adaptados.



A lei determina, ainda, que é proibida a cobrança diferenciada de tarifas ou de valores adicionais pelo serviço.