Travessia Ribeira-Plataforma terá operação suspensa a partir desta segunda (27)

A travessia Ribeira-Plataforma terá seu funcionamento suspenso a partir desta segunda-feira (27) para realização de serviços de manutenção. Por conta de reparos no píer do terminal de Plataforma, a travessia ficará interrompida até a quarta-feira (29) e terá a operação retomada na quinta (30).



Durante esse período, os usuários que precisam se deslocar entre os bairros podem utilizar a frota convencional de ônibus. Além da linha 0238 - Ribeira x Plataforma/São João do Cabrito, é possível integrar com linhas que vão em direção à Avenida Suburbana e ao Largo do Luso.