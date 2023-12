Travessia Salvador-Mar Grande opera com oito embarcações neste domingo (31)

A travessia marítima do Sistema Salvador-Mar Grande está operando com oito embarcações em tráfego e conta com outras quatro em stand by neste domingo (31). As embarcações têm horários de saída de meia em meia hora, mas, quando o fluxo de passageiros exige, fica a cada 15 minutos.



O sistema funcionará até às 19h30, no sentido Salvador-Mar Grande, e até às 18h, no sentido inverso. Nesta manhã, as embarcações em tráfego operam sem qualquer restrição e cumprem o percurso da travessia em tempo médio de 40 minutos.